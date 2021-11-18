كشفت صحيفة عبرية، الخميس، أنّ الأردن وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من المقرر أن توقّع يوم الاثنين القادم على اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنّ الاتفاق المذكور يتضمّن تمويل الإمارات مشروعاً كبيراً لألواح الطاقة الشمسية في الأردن، ليس بعيداً عن الحدود مع إسرائيل والتي من المقرر أن تشتري إسرائيل منه الكهرباء أيضاً.

ومن المتوقّع أن تزوّد هذه الألواح جزءاً جيّداً من الكهرباء للأردن وإسرائيل، كما ستموّل الإمارات مركزاً لتنقية المياه شمالي إسرائيل وقد يُنشأ في مدينة نهاريا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المياه المُحلّاة سوف تستخدم لمدّ الأردن بالمياه مقابل أن تدفع عمّان لإسرائيل والإمارات.

وحسب المخطط، فإنّ المياه المُحلّاة ستُنقل بداية إلى بحرية طبريا ومِن ثَمّ إلى الأردن، فيما يدور الحديث عن مخطط لمشروع، وليس اتفاقاً كاملاً، ولم يُفصح حتى الآن عن تفاصيل إضافية.

وتقول الصحيفة إنّ "المشروع يهدف إلى تخفيض تكلفة تزويد إسرائيل بالمياه من خلال خليج العقبة، إضافة إلى تزويد إسرائيل بالكهرباء منخفضة الثمن".