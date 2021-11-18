سياسة
2 دقيقة قراءة
نتيجة الإهمال الطبي.. استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية
أعلن نادي الأسير الفلسطيني نبأ استشهاد الأسير سامي العمور البالغ من العمر 39 عاماً في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.
نتيجة الإهمال الطبي.. استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية
استشهاد الأسير سامي العمور البالغ من العمر 39 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي
18 نوفمبر 2021

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إنّ أسيراً استشهد داخل مستشفى إسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي.

وأعلن النادي في بيان نبأ "استشهاد الأسير سامي العمور البالغ من العمر 39 عاماً في مستشفى سوروكا الإسرائيلي".

وذكر أنّ "الأسير العمور من مدينة دير البلح في قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2008، محكوم بالسجن 19 عاماً، وطوال هذه السنوات حرمه الاحتلال من زيارة العائلة، حيث تمكّنت والدته من زيارته لمرات محدودة في بداية اعتقاله فقط".

وتابع نادي الأسير، أنّ العمور "ارتقى شهيداً نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمّد (القتل البطيء)".

وبيّن أنه "كان يعاني مشكلة خَلقية في القلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحي، وظروف الاعتقال القاسية التي تعرّض لها على مدار سنوات اعتقاله".

ولفت إلى أنّ الشهيد العمور نُقل قبل عدّة أيام من سجن "نفحة" إلى سجن "عسقلان"، ونُقل لاحقاً إلى مستشفى "سوروكا"، حيث خضع لعملية جراحية وفشلت، وبالأمس خضع لعملية أخرى، وصباحاً أُعلن استشهاده.

واعتبر أنّ العمور "ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت في السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى".

وبارتقاء الشهيد العمور، يقول نادي الأسير، إنّ "عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع إلى 227 شهيداً منذ عام 1967، منهم 72 أسيراً ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي".

وأشار إلى "استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين سبعة شهداء في سجونه قبل الشهيد العمور".

وحمّل النادي، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية عن استشهاد الأسير العمور، وعن مصير وحياة الأسرى المرضى كافة".

وطالب جهات الاختصاص كافة "بالتدخل الجديّ لوقف هذه الجريمة الممنهجة والمستمرة" بحقّ الأسرى.

ومن بين 4650 أسيراً فلسطينياً في سجون إسرائيل، يعاني نحو 550 أسيراً فلسطينياً أمراضاً مزمنة كالسرطان والكلى والقلب، وفق نادي الأسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us