وقّعت مجموعة "إيدج" لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات وشركة "IAI" الإسرائيلية لصناعة الطيران، اليوم الخميس، اتفاقاً استراتيجياً في دبي لتصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات.

وأعلنت الشركتان بيان الشراكة في اليوم الأخير لمعرض دبي للطيران الذي يُقام مرة كلّ عامين.

وقالتا في البيان إنهما ستُصمّمان سفناً من فئة "M170" غير المأهولة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية وتجارية.

ويأتي الاتفاق بعد أن أقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي بوجب اتفاق وافقت الولايات المتحدة بموجبه على بيع مقاتلات "F-35" لأبو ظبي.

وقالت شركة "IAI" في مارس/آذار إنها ستطوّر بالاشتراك مع "إيدج" نظام دفاع غير مأهول.

وأفاد بيان مشترك بأنّ السفن الإسرائيلية الإماراتية غير المأهولة ستكون قادرة على العمل "إما عن بُعد أو بشكل شبه مستقل أو مستقل تماماً دون الحاجة إلى أيّ تدخل بشري"، وستُستخدم كذلك في "اكتشاف الغواصات والعمليات الحربية المضادة للغواصات والمضادة للسفن والحرب الإلكترونية".

وقال فيصل البناي الرئيس التنفيذي لـ"إيدج" في بيان: "ستفتح لنا تلك التطورات أبواباً عدّة في الأسواق المحلية والعالمية، العسكرية والتجارية على حد سواء".

وتابع البيان أنّ هذه السفن ستُستخدم كذلك في عمليات "المراقبة، والاستطلاع، ودوريات الحدود والسواحل، وعمليات الأمن البحري، وكشف الألغام وكسحها".

ومن الناحية التجارية قال البيان إنه "يمكن تصميم السفينة للتطبيقات التجارية مثل عِلم المحيطات، ورصد التلوث، واستكشاف النفط والغاز، ونقل المواد والسوائل، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الحرائق، والتدخلات في حالات الطوارئ".

وستُصمم شركة أبو ظبي لبناء السفن المنصة وستعمل على إدماج أنظمة التحكم والحمولة وتطوير المفهوم العملياتي، بينما ستطوّر الشركة الإسرائيلية نظام التحكم المستقل وتدمج حمولات المهام المختلفة في وحدات نظام التحكم وفقاً لمتطلبات تلك المهمات.

ولم يوضح البيان حجم رأس المال المخصص لهذا المشروع أو متى سيبدأ الإنتاج.