تواصل تركيا استثماراتها الضخمة قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في ظل تنامي الصادرات والإنتاج في شتى المجالات الصناعية التي ترتكز على الطاقة المستوردة بشكل أساسي، والتي تسعى تركيا جاهدة لتوطينها وتغيير مجراها نحو مصادر محلية متجددة.

ولأجل الحدّ من اعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة من الخارج التي تشكّل العنصر الأبرز المسبّب للعجز في الميزان التجاري، فضلاً عن مساعيها الرامية إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة لديها، انتهجت تركيا سياسات واعدة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، والتي بفضلها أضحت تركيا واحدة من أكبر 10 دول في إنتاج الطاقة الخضراء وتكنولوجيتها على مستوى العالم خلال العقدين المنصرمين.

وإلى جانب العديد من المشاريع والاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة المنتشرة بجميع أشكالها في معظم الولايات التركية، افتتحت تركيا الأسبوع الماضي قسم الخلايا الشمسية في محطة بينغول شرقي البلاد، جاعلاً من المحطة أولى المحطات الهجينة في تركيا والأكبر في أوروبا، وذلك بعد عام تقريباً على تدشين قسم الطاقة الهيدروكهربائية في المحطة عينها.

الأولى في تركيا والأكبر في أوروبا

الأسبوع الماضي، وفي ولاية بينغول شرقي البلاد، افتتحت أكبر محطة هجينة لتوليد الكهرباء في أوروبا والثانية عالمياً، والتي تضم محطة للطاقة الكهرومائية وأخرى شمسية بسعة 200 ألف لوحة شمسية.

واكتملت المحطة التي دخلت الخدمة كأول محطة هجينة في تركيا في غضون 6 أشهر فقط. حيث أُنشأت مزرعة الخلايا الشمسية على مساحة 1 مليون متر مربع بالقرب من نهر "مراد" الذي بني عليه سد "كالي كوي" والمحطة الهيدروكهربائية التي دخلت الخدمة قبل عام تقريباً.

وباتت المحطة الهجينة قادرة على توليد طاقة مركبة تصل لنحو 500 ميجاوات في جزء محطة الطاقة الكهرومائية بالمنشأة، ونحو 80 ميجاوات في جزء محطة الطاقة الشمسية. وبقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 580 ميجاواط، أصبحت المحطة الهجينة الأولى من نوعها في تركيا القادرة على تلبية احتياجات الكهرباء لـ450 ألف أسرة.

يُذكر أن إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة في عموم تركيا تصل إلى نحو 52 ألف 688 ميجاوات، فيما يأتي القسط الأكبر من هذه الطاقة من محطات الطاقة الكهرومائية بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر بنحو 31 ألفاً و 447 ميجاوات، تليها الرياح بـ10 آلاف و167 ميجاوات، والطاقة الشمسية بـ7 آلاف 534 ميجاوات. وبفضلها باتت تركيا تحتل المرتبة الـ5 في أوروبا والـ12 على مستوى العالم من خلال إجمالي طاقتها المتجددة.

ما المحطات الهجينة لتوليد الكهرباء؟

يُشير مصطلح المحطات الهجينة إلى منشآت تحويل الطاقة التي تتكون من أكثر من وحدة واحدة لتوليد الطاقة الكهربائية من أكثر من مصدر سواء نظيف متجدد أو طبيعي أحفوري. ويمكن أن تتضمن هذه الوحدات أيضاً أشكالاً مختلفة أنظمة التخزين، وأنظمة أخرى تجمع بكفاءة بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري.

ويمكن للمحطات الهجينة التي تولد الكهرباء أو الهيدروجين أن تشمل توربينات الرياح، والخلايا الشمسية الكهروضوئية، والمحطات الكهرومائية، ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية، ومحطات الكتلة الحيوية، والغاز الطبيعي، والفحم والطاقة النووية. كما وتوفر الأنظمة الهجينة مستوى عالٍ من أمن الطاقة من خلال مزيج من طرق التوليد.

وغالباً ما تحتوي محطات الطاقة الهجينة على مكون طاقة نظيف ومتجدد مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) وتوربينات الرياح، بالتوازي مع مصدر ثانٍ من التوليد أو التخزين مثل مجموعة مولدات الديزل أو مولدات الطاقة الحرارية أو حتى أنظمة تخزين البطاريات. ويمكنها أيضاً توفير أشكال أخرى من الطاقة مثل الحرارة أو الهيدروجين لبعض التطبيقات.

استثمارات ضخمة

يعد قطاع الطاقة المتجددة في تركيا أحد أهم مراكز الجذب للاستثمارات الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، نظراً لكثرة الدعم والتحفيز الذي تقدمه الحكومة للنهوض بهذا القطاع، كونه من أهم المصادر التي تملكها تركيا لتعزيز أمن الطاقة لديها والحد من اعتمادها على الخارج في واردات الطاقة الأحفورية.

ونتيجة لجهود أنقرة النشطة والمستمرة، شهد قطاع الطاقة المتجددة ارتفاعاً مضطرداً في حجم استثمارات الطاقة الوافدة إلى البلاد بالعموم.

وبإجمالي استثمارات تجاوزت قيمتها حاجز الـ50 مليار دولار، تواصل تركيا تعزيز قدراتها من الطاقة النظيفة المتجددة، مع استمرار المساعي لزيادتها وتوسيع نطاقها، في مختلف القطاعات.

وعقب أن باتت الطاقة المتجددة مصدراً لقرابة 53% من الطاقة الكهربائية المركبة في البلاد، تسعى أنقرة إلى رفع قدرتها في إنتاج الطاقة المتجددة إلى 66.8 غيجاوات؛ لتكون ضمن أعلى خمسة بلدان أوروبية رفعاً لقدرتها الإنتاجية في الطاقة النظيفة بزيادة 22.2 غيجاوات، بحلول عام 2025.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة (FDI) التابعة لمجلة "فاينانشال تايمز، حلت تركيا في المرتبة الـ7 أوروبياً في قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، حيث بلغ عدد مشاريع الطاقة النظيفة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة 19 مشروعاً.