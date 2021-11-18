سياسة
3 دقيقة قراءة
صحفية فلسطينية في TRT تفوز بجائزة "مراسلون بلا حدود" للصحفي الحر
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" منح جائزة الصحفي الحر لعام 2021، لمجدولين حسونة الصحفية الفلسطينية العاملة بشبكة TRT التركية، وتخضع حسونة لمنع من السفر إلى خارج الضفة الغربية بموجب قرار اتخذته السلطات الإسرائيلية في أغسطس/آب 2019.
صحفية فلسطينية في TRT تفوز بجائزة "مراسلون بلا حدود" للصحفي الحر
"مراسلون بلا حدود" تمنح الصحفية الفلسطينية مجدولين حسونة جائزتها لحرية الصحافة لعام 2021
18 نوفمبر 2021

منحت منظمة "مراسلون بلا حدود" مجدولين حسونة الصحفية الفلسطينية العاملة بشبكة TRT التركية، جائزة الصحفي الحر لعام 2021 .

وتخضع حسونة، لمنع من السفر إلى خارج الضفة الغربية بموجب قرار اتخذته أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في أغسطس/آب 2019.

وانضمت حسونة إلى فريق عمل هيئة البث والإذاعة التركية (TRT) عام 2015 وانتقلت للعيش في إسطنبول، ولكنها كانت منذ ذلك الحين كثيرة التردد على فلسطين حتى صدر قرار منعها من السفر قبل أكثر من عامين.

وقبل انضمامها إلى TRT، عملت حسونة في عدة مواقع ومؤسسات صحفية، وتركّز عملها على تغطية الانتهاكات المستمرة التي يتعرّض لها الفلسطينيون.

وأعربت حسونة عن شكرها لـ"مراسلون بلاحدود" لترشيحها لنيل الجائزة، واصفةً إيّاها بـ"المنظمة التي طالما وقفت مع الصحفيين في العالم، لا سيما الصحفيين الفلسطينيين، ورافقتني منذ صدور قرار منعي من السفر من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2019".

وتابعت حسونة في مقطع فيديو نشرته "مراسلون بلا حدود": "نحن في فلسطين نعاني من تقييد كبير في الحريات الإعلامية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية".

وبالإضافة إلى حسونة الفائزة بجائزة الصحفي الحر، منحت "مراسلون بلا حدود" جائزيتيها السنويتين الأخريين لـ "الشجاعة الصحفية" و "التأثير"، للصحفية الصينية تشانغ زان ومشروع "بيغاسوس" للتحقيقات الصحفية على الترتيب.

وكانت الصحفية الصينية تشانغ زان من أوائل من تحدّثوا عن انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان أوائل عام 2020، بعد سفرها من شنغهاي إلى ووهان، والشروع في كتابة تقارير صحفية حول وضع انتشار الفيروس بالمدينة.

أمّا "مشروع بيغاسوس" وهو اتحاد دولي يضم أكثر من 80 صحفياً من 11 دولة، فقد تمكّن من خلال تحقيقات صحفية معمقة من الكشف بشكل كامل عن فضيحة استخدام البرنامج ضد الصحفيين والنشطاء والمعارضين في دول مختلفة حول العالم، ليُمنح المشروع والقائمون عليه جائزة "مراسلون بلا حدود" للتأثر لعام 2021.

و"مراسلون بلا حدود" هي منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 1985، وتُعنى بحرية الصحافة والتعبير والدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us