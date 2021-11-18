سياسة
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"أنا متحمسة للغاية".. هل هناك توترات بين كمالا هاريس وبايدن؟
نفت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، تقارير إعلامية تحدّثت عن توترات في البيت الأبيض بين مكتبها ومكتب الرئيس جو بايدن، مؤكدة أنها "متحمسة للغاية بشأن العمل الذي أنجزناه".
"أنا متحمسة للغاية".. هل هناك توترات بين كمالا هاريس وبايدن؟
كمالا هاريس تنفي التقارير التي تحدثت عن توترات مع الرئيس جو بايدن / AP
18 نوفمبر 2021

قالت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الخميس، إنها لا تشعر بأنها غير مستخدمة في منصبها، نافية بذلك تقارير إعلامية عن توترات في البيت الأبيض بين مكتبها ومكتب الرئيس.

وأضافت في مقابلة بثت في برنامج "غود مورننغ أمريكا" على شبكة ABC: "أنا متحمسة للغاية بشأن العمل الذي أنجزناه، لكنني أيضاً أرى بوضوح شديد أنه ما زال هناك الكثير لفعله، وسنفعله".

وخوّل الرئيس جو بايدن نائبته بالتعامل مع شؤون الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وحقوق التصويت، ولقاحات كوفيد-19 وشؤون أخرى.

والأسبوع الماضي، زارت هاريس فرنسا ضمن جهود أمريكية لإصلاح العلاقات مع أقدم حلفاء الولايات المتحدة بعد تدهورها بسبب صفقة أمريكية-بريطانية لشراء غواصات مع أستراليا، والتي جرى التفاوض عليها سراً.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى توترات في البيت الأبيض بسبب أداء هاريس في وظيفتها، وألمحت إلى أنها تشعر بالتهميش.

وردّاً على سؤال جورج ستيفانوبولوس في البرنامج إذا ما كانت تشعر بأنها "غير مستغلة أو مستخدمة"، قالت هاريس: "لا، لا أشعر بذلك".

ونفى البيت الأبيض وجود توترات أيضاً.

وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض: "اختار الرئيس نائبة الرئيس لتعمل كمرافقة له في رحلة قيادته للبلاد لأنه شعر أنها الشخص المناسب الذي يريد أن تحكم إلى جواره هذه البلاد. إنها شريكة مهمة، وقيادية بارزة. وهي شخص تولى مهام شديدة الأهمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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