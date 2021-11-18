سياسة
3 دقيقة قراءة
ما أبرز "إصلاحات" النظام السياسي التي يعتزم الرئيس التونسي إعلانها؟
في كلمة ألقاها خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء بالعاصمة تونس، أعلن الرئيس قيس سعيّد عزمه إدخال "إصلاحات" على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب. ماذا يقصد؟
ما أبرز "إصلاحات" النظام السياسي التي يعتزم الرئيس التونسي إعلانها؟
سعيّد يقول إنّه يعتزم إدخال "إصلاحات" على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب التونسي / وسائل التواصل
18 نوفمبر 2021

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس، عزمه إدخال "إصلاحات" على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعيّد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقال سعيّد إنّ "الأزمات التي تُختلق ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية".

وأضاف أنّ "العمل يجري على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين".

وأردف: "سنعمل على وضع خطة كما أطلقنا نوعاً من الاستفتاء الإلكتروني ثمّ لجنة، ومطالب التونسيين نجسّدها في دستور حقيقي".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سعيّد أن سيُطلق "حواراً وطنياً" يُشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها "النظامين السياسي والانتخابي" في البلاد.

وتابع سعيّد أنّ تونس "بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشروعات مراسيم أخرى من بينها مشروع مرسوم متعلّق بالصلح الجزائي (مع المتهمين بالفساد) وآخر متعلّق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية".

وأوضح أنّ مشروع المرسوم المتعلّق بالصلّح الجزائي سيكون من أهمّ المراسيم التي يُمكن أن تُحدث "نقلة نوعية في حياة التونسيين".

وقال: "الأموال التي نُهِبت وكانت تُعدّ بالمليارات عام 2011، وربما تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة، لا بدّ أن تعود للشعب بشكل مختلف تماماً عما جرى اتباعه خلال العشرية الماضية".

وكشف سعيّد أنّ "الصلح الجزائي لن يكون إلى غاية سنة 2011 بل إلى غاية صدور المرسوم، لأن الأموال التي نُهبت والتي هُرّبت خلال العشرية الماضية لا تقلّ أهمية عن الأموال التي نُهبت في العشرية التي قبلها".

وأضاف أنّ "القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقل لا سلطان عليه"، مشدداً على أنّ "الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات".

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا سعيّد لدى استقباله بقصر قرطاج نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات، القضاء إلى "تحمّل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وخاصة التجاوزات المالية"، خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي أُجريت عام 2019.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية بعد اتخاذ سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيّد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us