سياسة
2 دقيقة قراءة
في ظلّ التوترات.. بايدن "ينظر" في مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ بلاده ما زالت تفكّر في مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في الصين، في وقت تشهد فيه بكين وواشنطن توترات بشأن قضايا منها منشأ كورونا وقواعد التجارة والمنافسة وتوسّع ترسانة بكين النووية وتايوان.
في ظلّ التوترات.. بايدن "ينظر" في مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين
بايدن يقول إنه "ينظر" في مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في بكين / SABC
18 نوفمبر 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أنه "ينظر" في مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في بكين.

وقال بايدن للصحفيين خلال لقائه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إنّ هذا "أمر ننظر فيه".

وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في فبراير/شباط المقبل.

ويأتي تصريح بايدن بعد القمة التي جمعته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو في وقت متأخر، الاثنين، إذ أعرب الزعيمان عن رغبتهما بضمان الاستقرار ومنع نشوب أي نوع من النزاعات.

ومع ذلك فإنّ بايدن يتعرّض لضغوط داخلية لإظهار موقف حازم في وجه انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

والثلاثاء، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ إدارة بايدن ستُعلن قريباً عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني أنه بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات لكن الممثلين الرسميين للحكومة الأمريكية لن يحضروا.

وأفاد مسؤولون في البيت الابيض بأنّ هذه القضية لم تُثر خلال لقاء شي وبايدن الافتراضي.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين صاحبتَي أكبر اقتصادين بالعالم، توترات بشأن قضايا منها منشَأ كورونا وقواعد التجارة والمنافسة وتوسّع ترسانة بكين النووية وزيادة الضغط الصيني على تايوان.

وعلى الرغم من ذلك، أكّد بايدن ونظيره الصيني مسؤوليتهما تجاه العالم لتجنّب نشوب صراع، بعد بدء زعيمَي أكبر اقتصادين في العالم محادثات تحظى بمتابعة واسعة.

وفي لقاء افتراضي وصف شي بايدن بأنه "صديق قديم"، وقال إنّه يجب على الجانبين تعزيز الاتصالات والتعاون لحلّ التحديات الكثيرة التي أمامهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us