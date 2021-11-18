سياسة
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بنحو 1500 رحلة أسبوعية.. مطارا إسطنبول و"صبيحة" مِن العشرة الأوائل أوروبياً
المنظّمة الأوروبية للسلامة الجوية "يوروكونترول" تعلن قائمة المطارات العشرة الأوائل في القارة الأوروبية خلال الفترة بين 11 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وحلّ مطارا إسطنبول و"صبيحة غوكتشن" الدوليّان التركيان في المرتبتين الرابعة والتاسعة على التوالي.
بنحو 1500 رحلة أسبوعية.. مطارا إسطنبول و"صبيحة" مِن العشرة الأوائل أوروبياً
خلال السنوات الثلاث الماضية وفّر مطار إسطنبول خدمات لما يزيد عن 100 مليون مسافر / AA
18 نوفمبر 2021

حلّ مطارا إسطنبول و"صبيحة غوكتشن" الدوليّان التركيّان، ضمن العشرة الأوائل في القارة الأوروبية من حيث متوسّط عدّد الرحلات اليومية خلال الفترة بين 11 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب معطيات المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية "يوروكونترول" في الفترة المذكورة، احتلّ مطار أمستردام الهولندي الصدارة بـ990 رحلة يومياً.

وجاء مطار فرانكفورت الألماني ثانياً بـ968 رحلة، ومطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس ثالثاً بـ931 رحلة.

وأخذ مطار إسطنبول المركز الرابع بـ902 رحلة، في حين جاء مطار "صبيحة غوكتشن" تاسعاً بـ560 رحلة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، وفّر مطار إسطنبول خدمات لما يزيد عن 100 مليون مسافر، رُغم تفشّي وباء كورونا وتوقّف قطاع النقل الجوي حول العالم لعدّة أشهر.

ويتوقّع خبراء النّقل الجوي في تركيا، أن يزداد عدد المسافرين بشكل سريع، خاصة اعتباراً من الربع الثاني العام المقبل، وأن تصل هذه الزيادة ذروتها خلال أشهر الصيف.

ومنذ افتتاحه، تحوّل مطار إسطنبول إلى مركز مهم للعديد من شركات الشّحن الجوي، ولقطاع نقل البضائع الذي تزايدت أهميته في مضمار التجارة العالمية مؤخّراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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