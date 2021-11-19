سياسة
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بقيمة 650 مليون دولار.. حراك بالكونغرس الأمريكي لعرقلة صفقة أسلحة للسعودية
قدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة للسعودية حجمها 650 مليون دولار، ويرفض المشرعون الصفقة بسبب "استمرار السعودية بشن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها".
بقيمة 650 مليون دولار.. حراك بالكونغرس الأمريكي لعرقلة صفقة أسلحة للسعودية
تشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو متوسطة المدى المتطورة
19 نوفمبر 2021

أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشترك لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة من دون تأكيدات لكون العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.

ويقول نشطاء إن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة الذين وثقوا ارتكاب كل من التحالف العسكري بقيادة الرياض وحركة الحوثي جرائم حرب محتملة في اليمن.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو متوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.

وقال بول في بيان: "هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر".

وأضاف ساندرز في البيان المشترك: "مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة".

فيما قالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.

وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة قال متحدث إنها "تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بمساعٍ دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضاف أن صو اريخ جو- جو تضمن أن "يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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