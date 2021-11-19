سياسة
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39 لبنانياً يستغلون توقف طائرتهم في برشلونة لتقديم لجوء بإسبانيا
أكدت السلطات الإسبانية الخميس أن 39 لبنانياً كانوا مسافرين بين مصر وأمريكا اللاتينية استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا، وأشار مصدر إلى أن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخراً في مطار بالما دي مايوركا.
39 لبنانياً يستغلون توقف طائرتهم في برشلونة لتقديم لجوء بإسبانيا
مصدر إسباني قال إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو توقفت في برشلونة ولم تواصل الرحلة وطلبت اللجوء / AA
19 نوفمبر 2021

قالت السلطات الإسبانية الخميس إن مجموعة من 39 لبنانياً كانوا مسافرين بين مصر وأمريكا اللاتينية استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

وقال مصدر في مقر إقليم كاتالونيا إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو توقفت في المدينة الإسبانية الثنين. وأضاف أن مجموعة الركاب "لم تُواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء وهم موجودون في منطقة بالمطار تُقدّم فيها الخدمات الأساسية.

وقال المصدر إن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمراً متوقعاً، وإن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخراً في مطار بالما دي مايوركا.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني وقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصاً فروا من طائرة هبطت اضطرارياً في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين.

وقالت الشرطة وقتذاك إنّ الطائرة التي كانت تسيّر رحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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