سياسة
2 دقيقة قراءة
تُهم اتجار جنسي بالأطفال تمس مسؤولي  كنائس بالفلبين وأمريكا
قدم الادعاء الفيدرالي الأمريكي الخميس لائحة اتهام جديدة بحق رئيس كنيسة بالفلبين بالإضافة إلى ثلاثة مديري كنائس بلوس أنجلوس وآخر في هاواي، بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع نساء وفتيات قاصرات والتآمر والاحتيال.
تُهم اتجار جنسي بالأطفال تمس مسؤولي  كنائس بالفلبين وأمريكا
تشمل لائحة الاتهام ثلاثة مديرين في كنيسة كويبولوي في لوس أنجلوس وجهت إليهم تهم العام الماضي / AA
19 نوفمبر 2021

قال الادعاء الفيدرالي الأمريكي الخميس إن زعيم كنيسة في الفلبين اتهم بممارسة الجنس مع نساء وفتيات قاصرات بالإضافة إلى تهم أخرى.

وكان أبولو كاريون كويبولوي واثنان من كبار الإداريين لديه من بين تسعة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة اتهام ملغاة أعادتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى الأسبوع الماضي، وجرى الكشف عنها الخميس.

وتشمل لائحة الاتهام ثلاثة مديرين بكنيسة كويبولوي في لوس أنجلوس وجهت إليهم تهم العام الماضي.

ولائحة الاتهام الجديدة تحدد أيضاً مديراً للكنيسة في هاواي وكويبولوي، 71 عاماً، هو رئيس كنيسة مملكة يسوع المسيح التي تأسست عام 1985.

ودعمت الكنيسة ترشيح رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي عام 2016، وهو صديق مقرب من كويبولوي. واستخدم دوتيرتي البرامج الإذاعية والتلفزيونية للمجموعة في مدينة دافاو الجنوبية للتعبير عن آرائه حول قضايا تعود إلى الوراء عندما كان عمدة المدينة الساحلية الجنوبية.

ويدعي كويبولوي أنه "ابن الله المختار"، وفي عام 2019 ادعى أنه منع زلزالاً كبيراً من ضرب جنوب الفلبين.

تحتوي لائحة الاتهام التي ألغيت على مجموعة من التهم، بما في ذلك التآمر والاتجار بالجنس للأطفال والاتجار بالجنس بالقوة والاحتيال والإكراه والاحتيال في الزواج وغسيل الأموال وتهريب الأموال النقدية والاحتيال على التأشيرات.

ويُعتقد أن كويبولوي في الفلبين حالياً. فيما لم يجرِ الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تسعى للحصول على تعليق من إسرائيلتو توريون محامي الكنيسة هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us