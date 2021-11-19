سياسة
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وزير دفاع تركيا: نشارك الناتو جميع قيمه وأعبائه ونضعه بصلب أمننا
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يقول إن بلاده بصفتها صاحبة ثاني أكبر جيش في "الناتو"، تشارك الحلف أعباءه وجميع قيمه لتضعه في صلب أمنها وفي نفس الوقت تشغل مكاناً في صلب أمن "الناتو".
وزير دفاع تركيا: نشارك الناتو جميع قيمه وأعبائه ونضعه بصلب أمننا
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال مشاركته مع قادة الجيش التركي في اجتماع عُقِدَ ضمن مناورات "المتأهّب-2021"  / AA
19 نوفمبر 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة إنّ تركيا بصفتها صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تشارك الحلف أعباءه وجميع قيمه وتضعه في صلب أمنها.

جاء ذلك خلال مشاركته مع قادة الجيش التركي في اجتماع عُقِدَ ضمن مناورات "المتأهّب-2021" لقيادة الفيلق الثالث الذي سيتولّى عام 2023 مهمة الفيلق المقاتل لدى الناتو.

وأشار أقار إلى زيادة المخاطر والتهديدات على المستويين العالمي والإقليمي في الفترة الحالية، وهو ما يجعل مسؤولية منظمات الأمن والدفاع الدولية أكبر من أي وقت مضى.

ولفت الوزير إلى أنّ تركيا عضو في الناتو منذ 70 عاماً، وهي تكافح في وقت واحد ضد "داعش" و"القاعدة" و"PKK/YPG" و"غولن" وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أنّ بلاده على الرغم من انشغالها بالمخاطر والتهديدات والأخطار في منطقتها، إلّا أنّها تواصل الإسهام دون أي انقطاع في تمارين الحلف وهيكل قواته وكوادره.

وقال إنّ تركيا تفعل كل ما يلزم لحماية حدود الناتو وأوروبا من الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر.

وأضاف: "تركيا بصفتها صاحبة ثاني أكبر جيش في الناتو، تشارك الحلف أعباءه وجميع قيمه لتضعه في صلب أمنها وفي نفس الوقت تشغل مكاناً في صلب أمن الناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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