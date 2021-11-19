أعلنت السلطات السعودية إحباطها تهريب نحو 3600 زجاجة خمر كانت مخبأة بطريقة "فنية"، عبر أنابيب حديدية، ضمن واردات إلى السعودية جاءت إلى ميناء جدة.

جاء ذلك في إعلان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الجمعة، قالت فيه: "وردت إرسالية للمملكة (...) عبارة عن أنابيب حديدية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على كمية الخمور مخبأة بطريقة فنية".

وأوضحت أنها أجرت التنسيقات اللازمة مع الشرطة "للقبض على مستقبِلي المضبوطات داخل المملكة، وهما شخصان".

وأكدت الهيئة أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بأشكاله وأنواعه (...) للإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات".

كما دعت الهيئة إلى "الإسهام في مكافحة التهريب" والتواصل معها، مؤكدة وجود "مكافآت للمبلغين".