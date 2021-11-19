سياسة
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شاهد | السعودية تحبط تهريب 3600 زجاجة خمر خُبّئت بطريقة "فنية"
قالت السلطات السعودية إنها أحبطت تهريب نحو 3600 زجاجة خمر كانت مخبأة بطريقة "فنية" ضمن واردات إلى ميناء جدة.. تعرف التفاصيل.
شاهد | السعودية تحبط تهريب 3600 زجاجة خمر خُبّئت بطريقة "فنية"
السلطات  السعودية تعلن إحباطها تهريب نحو 3600 زجاجة خمر،
19 نوفمبر 2021

أعلنت السلطات السعودية إحباطها تهريب نحو 3600 زجاجة خمر كانت مخبأة بطريقة "فنية"، عبر أنابيب حديدية، ضمن واردات إلى السعودية جاءت إلى ميناء جدة.

جاء ذلك في إعلان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الجمعة، قالت فيه: "وردت إرسالية للمملكة (...) عبارة عن أنابيب حديدية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على كمية الخمور مخبأة بطريقة فنية".

وأوضحت أنها أجرت التنسيقات اللازمة مع الشرطة "للقبض على مستقبِلي المضبوطات داخل المملكة، وهما شخصان".

وأكدت الهيئة أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بأشكاله وأنواعه (...) للإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات".

كما دعت الهيئة إلى "الإسهام في مكافحة التهريب" والتواصل معها، مؤكدة وجود "مكافآت للمبلغين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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