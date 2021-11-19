سياسة
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بعد نقلها مؤقتاً لنائبته.. بايدن يستأنف مهامّه بعد إنهاء فحص الطبي
أعلن البيت الأبيض استئناف الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامّ عمله، عقب إجرائه فحوصاً طبية.
بعد نقلها مؤقتاً لنائبته.. بايدن يستأنف مهامّه بعد إنهاء فحص الطبي
بايدن يستأنف مهامه عقب إجرائه فحوصاً طبية.  / AFP
19 نوفمبر 2021

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه التي نُقلت مؤقتاً لنائبته كامالا هاريس، بعد إجرائه فحصاً طبياً.

جاء ذلك في بيان جديد للبيت الأبيض، بعد نحو ساعتين من إعلانه نقل المهامّ الرئاسية لفترة وجيزة إلى هاريس، على خلفية خضوعه لفحوص طبية روتينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيخضع لتنظير "روتيني" للأمعاء، وهو إجراء طبي يُجرَى تحت التخدير العامّ، وسينقل صلاحياته إلى نائبته كامالا هاريس مؤقتاً، من دون تحديد المدة.

وقال البيان إن البيت الأبيض سيعلن بعد الظهر تفاصيل الفحص الصحي للرئيس الذي سيكمل السبت 79 عاماً، كما أوضحت الرئاسة.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس سيخضع لتنظير الأمعاء في مركز "والتر ريد" الطبي الواقع قرب العاصمة واشنطن.

وأشار إلى أن "الحال كانت كذلك عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للإجراء الطبي نفسه عامَي 2002 و2007، وبموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، نقل الرئيس بايدن صلاحياته لنائبة الرئيس لفترة قصيرة، في أثناء وجوده تحت تأثير التخدير".

وأتمّ بايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19، إذ تَلقَّى جرعته الثالثة نهاية سبتمبر/أيلول.

وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وأعلن اعتزامه الترشح لولاية ثانية عام 2024، لكنّ كبر سنه يزيد التكهنات أنه قد يتراجع عن ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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