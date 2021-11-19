سياسة
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ناسا: الأرض تشهد أطول خسوف شبه كلي للقمر منذ 6 قرون
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن كوكب الأرض شهد صباح الجمعة، أطول خسوف "شبه كلي" للقمر، منذ نحو 6 قرون. وأوضحت الوكالة أن الخسوف استمر لمدة ثلاث ساعات و28 دقيقة، مما جعله أطول خسوف للقمر منذ 580 عاماً.
ناسا: الأرض تشهد أطول خسوف شبه كلي للقمر منذ 6 قرون
كان الخسوف مرئياً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية / AFP
19 نوفمبر 2021

قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن كوكب الأرض شهد صباح الجمعة، أطول خسوف "شبه كلي" للقمر منذ نحو 6 قرون.

وأضافت في بيان أن القمر كان داخل ظل الأرض وتحول إلى اللون الأحمر، لأن ضوء الشمس الوحيد الذي يصل إليه كان يمر عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأوضحت الوكالة أن الخسوف استمر لمدة ثلاث ساعات و28 دقيقة، مما جعله أطول خسوف للقمر منذ 580 عاماً، وفق البيان.

وأشارت إلى أنه "كلما زاد الغبار أو السحب في الغلاف الجوي للأرض في أثناء الخسوف، ظهر القمر أكثر احمراراً".

ووصفت ناسا الخسوف بأنه "شبه كلي" لأن ما يصل إلى 99.1% من قرص القمر كان داخل ظلّ الأرض.

وكان الخسوف مرئياً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية وبولينيزيا بقارة أوقيانوسيا وشرق أستراليا وشمال شرق آسيا.

فيما كانت أفضل رؤية للخسوف عند ذروته التي وافقت الساعة 09:03 صباحاً بتوقيت غرينتش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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