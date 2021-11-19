اعترف رجل بريطاني بدخوله عنوةً موقع قصر باكنغهام في لندن في مايو/أيار، إذ أُلقيَ القبض عليه وبحوزته كمية من الكوكايين وسكين مطبخ.

وأوضح المدّعي العامّ ألكسندر ألاوود لمحكمة وستمنستر، أن "كاميرون كالاني (44 عاماً) الذي يعاني مشكلات نفسية، شوهد في الرابعة والنصف من فجر يوم 10 مايو/أيار وهو يتسلق سور إسطبلات العائلة المالكة البريطانية، ثم تَسلَّقها ثانية بعد وقت وجيز في الاتجاه المعاكس نحو الشارع".

وأضاف أن "حراس القصر وقفوه بعد برهة خارج الأسوار إذ أقلقهم هذا الانتهاك الأمني"، وأشار إلى أن المتهم "وُصِف بأنه مرتبك، ولم يكُن يدري بمكان وجوده ولا بما يجري".

وأفيد بأن كاميرون كالاني يعاني اضطراباً فصاميّاً عاطفيّاً، وربما كان وسط نوبة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية لدى اقتحامه الموقع.

وقالت محامية كالاني ناتاشا ليك، إن موكلها "لم يكن يعلم ولم يشكّ في أن الموقع المعنيّ هو قصر باكنغهام".

ومنذ بداية الجائحة أقامت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور بالقرب من لندن، حيث أمضت فترات الحجر المتتالية.

وحُدّد 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية.