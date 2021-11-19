سياسة
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رجل يعترف بدخوله موقع باكينغهام.. لماذا حاول اقتحام القصر؟
اعترف بريطاني بدخوله موقع قصر باكنغهام في لندن عنوة في مايو/أيار. من جانبه أوضح المدّعي العامّ لمحكمة وستمنستر أن "كاميرون كالاني الذي يعاني مشكلات نفسية، شوهد وهو يتسلق سور إسطبلات العائلة المالكة البريطانية".
رجل يعترف بدخوله موقع باكينغهام.. لماذا حاول اقتحام القصر؟
كاميرون كالاني شوهد في الرابعة والنصف من فجر يوم 10 مايو/أيار وهو يتسلق سور إسطبلات العائلة المالكة / Getty Images
19 نوفمبر 2021

اعترف رجل بريطاني بدخوله عنوةً موقع قصر باكنغهام في لندن في مايو/أيار، إذ أُلقيَ القبض عليه وبحوزته كمية من الكوكايين وسكين مطبخ.

وأوضح المدّعي العامّ ألكسندر ألاوود لمحكمة وستمنستر، أن "كاميرون كالاني (44 عاماً) الذي يعاني مشكلات نفسية، شوهد في الرابعة والنصف من فجر يوم 10 مايو/أيار وهو يتسلق سور إسطبلات العائلة المالكة البريطانية، ثم تَسلَّقها ثانية بعد وقت وجيز في الاتجاه المعاكس نحو الشارع".

وأضاف أن "حراس القصر وقفوه بعد برهة خارج الأسوار إذ أقلقهم هذا الانتهاك الأمني"، وأشار إلى أن المتهم "وُصِف بأنه مرتبك، ولم يكُن يدري بمكان وجوده ولا بما يجري".

وأفيد بأن كاميرون كالاني يعاني اضطراباً فصاميّاً عاطفيّاً، وربما كان وسط نوبة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية لدى اقتحامه الموقع.

وقالت محامية كالاني ناتاشا ليك، إن موكلها "لم يكن يعلم ولم يشكّ في أن الموقع المعنيّ هو قصر باكنغهام".

ومنذ بداية الجائحة أقامت الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور بالقرب من لندن، حيث أمضت فترات الحجر المتتالية.

وحُدّد 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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