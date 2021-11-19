أصبحت القطة النادرة "ميداس"، التي تعيش في أنقرة، من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل آذانها الأربع.

تقول المواطنة التركية جانيس دوشمجي مربية ميداس، في حديث مع وكالة الأناضول، إنها عثرت على القطة في إحدى الحدائق عندما كانت صغيرة.

وأضافت أنها شعرت بالانفعال للوهلة الأولى عندما شاهدت أن القطة تمتلك 4 آذان، إلا أن انفعالها انقلب إلى محبة على الفور عندما حملتها في حضنها لأول مرة.

وأردفت بأنها أطلقت على القطة اسم ميداس (Midas) نسبةً إلى ملك حضارة "فريجيا" القديمة، وأوضحت دوشمجي أنها بدأت منذ شهر تعتني بالقطة البالغة 4 أشهر.

ولفتت إلى أن كثيراً من سكان الحي بدؤوا يزورونها بكثرة بهدف رؤية ميداس.

وقالت إنها فتحت حساباً لميداس على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة قطتها النادرة، وأشارت إلى أن معظم متابعيها من خارج تركيا.

وذكرت دوشمجي إلى أن الحساب حظي باهتمام وتفاعل كبيرين منذ بدايته، ووصل عدد متابعيه إلى 19 ألفاً في الأسبوع الأول، و75 ألفاً خلال شهر.

بدوره قال جنكيز دوشمجي، زوج جانيس، إن القطة تتمتع بصداقة كبيرة مع سوزي كلبة العائلة، وإنهما متحابّتان.

من جانبه أفاد رشاد نوري أرسلان، الطبيب البيطري الخاص بميداس، بأنه فوجئ كثيراً عندما شاهد القطة للمرة الأولى، وأنه من النادر مصادفة طفرة وراثية كهذه.

وأوضح أن سرعة نموّ ميداس طبيعية مثل سائر القطط، وأنها تتمتع بصحة جيدة جداً.