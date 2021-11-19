ألقى النائب الجمهوري كيفن مكارثي أطول خطاب في تاريخ مجلس النواب الأمريكي، امتد قرابة 8 ساعات ونصف، لتأجيل التصويت على مشروع قرار حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن.

ونجح مكارثي ، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، الجمعة في تأجيل التصويت على مشروع القرار، بعد أن ألقى خطاباً استمر لمدة 8 ساعات و32 دقيقة، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وأوضح أن مكارثي استمر في خطابه منذ مساء الخميس حتى فجر الجمعة، ليكون الأطول في تاريخ المجلس.

ولفت إلى قبول حزمة الإنفاق بأغلبية 220 صوتاً مقابل 213 في الجمعية العمومية لمجلس النواب التي اجتمعت صباح الجمعة مرة أخرى.