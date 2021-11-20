سياسة
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شاهد | تظاهرات بجنوب إفريقيا ضد مشاركة ملكة جمال بلادهم بمسابقة في إسرائيل
أحزاب في جمهورية جنوب إفريقيا تنظّم مظاهرة في جوهانسبيرغ رفضاً لمشاركة ملكة جمال البلاد لعام 2021 في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل.
شاهد | تظاهرات بجنوب إفريقيا ضد مشاركة ملكة جمال بلادهم بمسابقة في إسرائيل
عبّر المتظاهرون عن رفضهم مشاركة لاليلا مسوان في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام بإسرائيل في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل / Reuters
20 نوفمبر 2021

نظّمت أحزاب في جمهورية جنوب إفريقيا الجمعة مظاهرة في جوهانسبيرغ رفضاً لمشاركة ملكة جمال البلاد لعام 2021 في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل الشهر المقبل.

وتظاهر "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم وأحزاب سياسية أخرى وعدد من منظمات المجتمع المدني في منطقة "مورنينغسايد"، أمام مقر الجهة المنظمة لمسابقة الجمال في جنوب إفريقيا.

وعبّر المتظاهرون عن رفضهم مشاركة لاليلا مسوان في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام بإسرائيل في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات التي يتعرّض لها من دولة الاحتلال.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات "الحرية لفلسطين"، مطالبين مسوان بمقاطعة المسابقة وعدم المشاركة فيها.

وفي حديثها لوكالة الأناضول قالت رئيسة الفرع النسائي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي باتابيلي دلاميني: "جنوب إفريقيا ستستمر في الحفاظ على تضامنها مع الفلسطينيين ضد إسرائيل".

وأضافت: "جنوب إفريقيا ليس لديها سفير في إسرائيل منذ عامين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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