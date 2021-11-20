رفعت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام الباكستانية الجمعة مرة أخرى الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك"، هذه المرة بعد أربعة أشهر من حظره بعد تأكيدات من خدمة مشاركة المقاطع المصورة الصينية الشهيرة بأنها ستسيطر على انتشار المحتوى غير اللائق.

وهذه هي المرة الرابعة خلال 15 شهراً مضت التي تفرض فيها هيئة الاتصالات الباكستانية هذا الحظر وترفعه.

وقالت الهيئة المنظمة في بيان على "تويتر" إن خدمة "تيك توك" أكدت لباكستان أنها ستحظر أيضاً المستخدمين الذين يحملون "محتوى غير قانوني".

وحظرت باكستان "تيك توك" لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 امتثالاً لأمر محكمة صدر استجابة لشكاوى عامة بسبب ما وصف بأنه ابتذال على التطبيق.

وتعلقت الشكاوى واسعة النطاق بالمحتوى "غير الأخلاقي والفاحش والمبتذل" على الخدمة.

ورُفع الحظر في وقت لاحق بعد تدخل دبلوماسي من الحكومة الصينية وتأكيد من المنصة لتصفية محتواها.

كما حظرت باكستان تطبيق البث المباشر "بيغو لايف" العام الماضي للأسباب ذاتها وأصدرت تحذيراً لمنصة "يوتيوب" قائلة إنه ينبغي عليها حظر "المحتوى المبتذل وخطاب الكراهية" بالنسبة إلى المستخدمين في الدولة. كما حُظر تطبيق المواعدة "تيندر".

وجرى تنزيل تطبيق الخدمة "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية ما يقرب من 39 مليون مرة في باكستان.