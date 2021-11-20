سياسة
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حُظِر بسبب محتوى غير لائق.. باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك" للمرة الرابعة
أعلنت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام الباكستانية الجمعة رفع الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" الصيني، بعد تعهد التطبيق بالسيطرة على انتشار المحتوى غير اللائق، وتعد هذه المرة الرابعة التي تفرض فيها باكستان الحظر وترفعه عن منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.
حُظِر بسبب محتوى غير لائق.. باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك" للمرة الرابعة
تطبيق تيك توك تعهد بالسيطرة على المحتوى غير اللائق في باكستان / AP
20 نوفمبر 2021

رفعت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام الباكستانية الجمعة مرة أخرى الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك"، هذه المرة بعد أربعة أشهر من حظره بعد تأكيدات من خدمة مشاركة المقاطع المصورة الصينية الشهيرة بأنها ستسيطر على انتشار المحتوى غير اللائق.

وهذه هي المرة الرابعة خلال 15 شهراً مضت التي تفرض فيها هيئة الاتصالات الباكستانية هذا الحظر وترفعه.

وقالت الهيئة المنظمة في بيان على "تويتر" إن خدمة "تيك توك" أكدت لباكستان أنها ستحظر أيضاً المستخدمين الذين يحملون "محتوى غير قانوني".

وحظرت باكستان "تيك توك" لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 امتثالاً لأمر محكمة صدر استجابة لشكاوى عامة بسبب ما وصف بأنه ابتذال على التطبيق.

وتعلقت الشكاوى واسعة النطاق بالمحتوى "غير الأخلاقي والفاحش والمبتذل" على الخدمة.

ورُفع الحظر في وقت لاحق بعد تدخل دبلوماسي من الحكومة الصينية وتأكيد من المنصة لتصفية محتواها.

كما حظرت باكستان تطبيق البث المباشر "بيغو لايف" العام الماضي للأسباب ذاتها وأصدرت تحذيراً لمنصة "يوتيوب" قائلة إنه ينبغي عليها حظر "المحتوى المبتذل وخطاب الكراهية" بالنسبة إلى المستخدمين في الدولة. كما حُظر تطبيق المواعدة "تيندر".

وجرى تنزيل تطبيق الخدمة "تيك توك" المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية ما يقرب من 39 مليون مرة في باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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