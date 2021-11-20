سياسة
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صور لاعبة التنس الصينية المختفية تظهر على الإنترنت.. ما مدى صحتها؟
ظهرت صور تعذر التحقق من صحتها على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبة كرة المضرب (التنس) الصينية بينغ شواي بعد أنباء عن اختفاءها عقب كشفها تعرضها لاعتداء جنسي من قبل مسؤول سابق في الحزب الشيوعي، وكانت واشنطن والأمم المتحدة طالبتا بالكشف عن مصيرها.
صور لاعبة التنس الصينية المختفية تظهر على الإنترنت.. ما مدى صحتها؟
شواي كشفت أن مسؤولاً سابقاً في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاماً أرغمها على علاقات جنسية
20 نوفمبر 2021

ظهرت صور تعذر التحقق من صحتها بشكل مستقل، على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي مبتمسة في وقت زادت الضغوط الدولية على الصين للحصول على معلومات حول مصير الرياضية الصينية.

ولم تظهر بينغ شواي (35 عاماً) المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في فئة الزوجي والنجمة في بلدها، منذ كشفت أن مسؤولاً سابقاً في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاماً أرغمها على علاقات جنسية.

وكانت هذه المعلومات نشرت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على حساب اللاعبة الرسمي على شبكة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي قبل أن تحذفها الرقابة سريعاً.

ومنذ ذلك الحين توجد تساؤلات حول مصير بينغ شواي. وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها"، فيما طلبت الأمم المتحدة أدلة على سلامة اللاعبة.

ونشرت أربع صور للاعبة مساء الجمعة عبر حساب @shen_shiwei في خدمة تويتر تظهر صورة اللاعبة مبتسمة حاملة قطة في منزلها على ما يبدو. وتظهر في الخلفية دمى قماشية وكأس رياضية والعلم الصيني.

أما الصورة الثانية فهي سيلفي للرياضية مع تمثال صغير من فيلم كونغ فو باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار مع صورة ويني ذي بو الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال.

وجاء على حساب تويتر الذي نشر الصور أن اللاعبة بثت هذه الصور بنفسها على شبكة تواصل اجتماعي لتتمنى "عطلة نهاية أسبوع سعيدة" لمتابعيها.

وتعذر التحقق من صحة الصور فيما لم تتلقَّ أي جواب من حساب تويتر الذي نشرها.

ولا يمكن الوصول إلى موقع تويتر في الصين ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية خاصة مثل اتصال "في بي إن" يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة.

إلا أن الكثير من الدبلوماسيين الصينيين ووسائل الإعلام الرسمية فتحت حسابات على تويتر في السنوات الأخيرة للدفاع بشراسة أحياناً عن وجهة النظر الصينية.

وتأتي تلك التطورات مع نشر صحيفة ليكيب الرياضية اليومية الفرنسية صورة بينغ شواي على صدر صفحتها الأولى السبت، وتساءلت: "أين مكان بينغ شواي؟"، بينما انتقد نائب رئيس تحرير الصحيفة جان فيليب لوكلير "الصمت المطبق" للجنة الأولمبية الدولية.

وقال: "كيف يمكن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بشكل طبيعي في بكين في الرابع من فبراير/شباط إذا لم تُقدَّم إجابة واضحة ودقيقة للسؤال الذي يجب أن يطرحه الرياضيون في جميع أنحاء العالم من الآن فصاعداً: أين بينغ شواي؟

ومثلت بينغ شواي الصين ثلاث مرات في الألعاب الأولمبية في 2008 و2012 و2016. وفازت بذهبية الفردي في ألعاب آسيا 2010 إضافة إلى ذهبية الفرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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