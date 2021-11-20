سياسة
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كيف تسبب عطل بتطبيق "تسلا" بعدم تمكُّّن سائقين من تشغيل سياراتهم؟
أتت شهادات عن أعطال من مستخدمي تطبيق سيارة "تسلا" في بلدان عدّة منها الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا، إذ تعطّلت خوادم للتطبيق، ما حال دون اتّصال الكثير من المالكين بسياراتهم.
كيف تسبب عطل بتطبيق "تسلا" بعدم تمكُّّن سائقين من تشغيل سياراتهم؟
نحو 500 مستخدم قالوا إنّهم واجهوا خطأً بنحو الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش / AFP
20 نوفمبر 2021

قال إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" الجمعة إنّ تطبيق الشركة للهواتف المحمولة عاد للعمل من جديد بعد تعطّل خوادم للتطبيق في وقت سابق حال دون اتّصال الكثير من المالكين بسياراتهم.

وكان ماسك يرد على تغريدة لأحد مالكي سيارات "تسلا" قال فيها إنّه يواجه خطأ في الخادم عند الاتّصال بسيارته "تسلا موديل 3" من خلال التطبيق على نظام التشغيل "IOS" في سول بكوريا الجنوبية.

وكان هذا السائق أوضح أنه لم يتمكن من تشغيل سيارته بواسطة الهاتف، لكن فقط من خلال مفتاح على شكل بطاقة كان بحوزته.

وتطرّق آخرون عبر "تويتر" إلى العطل ذاته، وكتب أحدهم: "أنا عالق في منطقة تبعد ساعة عن منزلي لأنّي في العادة أستخدم هاتفي لتشغيل السيارة".

وكتب آخر ساخراً: "الآلاف من أصحاب مركبات تسلا عالقون خارج السيارة (..) أنا أحد هؤلاء. لقد قالوا لنا إنّنا نساعد البيئة من خلال اقتناء سيارة كهربائية، لكن لم يخطر في بالي أنّي سأضّطر إلى المشي".

وكان موقع "إلكتريك" هو أوّل من نشر عن العطل.

وأفاد موقع "داونديتكتور" المعني بمتابعة أعطال الخدمات بأنّ نحو 500 مستخدم قالوا إنّهم واجهوا خطأً بنحو الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش.

ويتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلّغ عنها مستخدمون على منصته.

وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش كان عدد البلاغات عندها يزيد قليلاً على 60.

وقال ماسك: "نعتذر، سنتّخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجدداً".

وأتت الشهادات عن هذه الأعطال من مستخدمين في بلدان عدّة بينها الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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