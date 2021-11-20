قال قائد بالحرس الثوري الإيراني السبت إنّ الحرس الثوري احتجز سفينة أجنبية في الخليج لتهريبها السولار.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن الكولونيل أحمد حاجيان قائد الفرقاطة ذو الفقار 412 قوله: "احتجزنا سفينة أجنبية تحمل سولاراً مهرّباً".

وأضاف: "بعد التفتيش عثرنا على أكثر من 150 ألف لتر من السولار المهرّب".

وذكر أنه جرى احتجاز طاقم السفينة المؤلف من 11 فرداً للتحقيق. ولم يذكر جنسية السفينة أو أي تفاصيل بشأن موعد احتجازها.

وقال حاجبان إن وحدته "ستتعامل بحسم" مع تهريب الوقود في البحر لحماية الاقتصاد الإيراني.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام كان احتجزها على إثر إحباطه محاولة أمريكية لمصادرة نفط إيراني على ما أفاد.

وهذه أحدث واقعة ضمن سلسلة أحداث مماثلة في الخليج تعرّضت خلالها عدّة سفن للهجوم أو الاحتجاز في الأعوام الماضية.

وفي يوليو/تموز 2019 صادرت قوات الحرس الثوري ناقلة نفط أجنبية على متنها 12 فرداً بتهمة تهريب النفط.

وفي أغسطس/آب من العام ذاته أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه سفينة عراقية كانت "تهرّب وقوداً قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج".

وخلال العام الجاري احتجزت طهران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج منذ يناير/كانون الثاني حتى أفرجت عنها في أبريل/نيسان من العام ذاته.