سياسة
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نحو 24 مرشحاً حتى الآن.. عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا
قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية في مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات فى مدينة بنغازي، ووفقاً لآخر بيان صدر عنها قالت مفوضية الانتخابات إنها استقبلت أوراق 23 مرشحاً لانتخابات الرئاسة حتى الآن.
نحو 24 مرشحاً حتى الآن.. عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا
صالح قال إنه سيركز على المصالحة الوطنية في حال فوزه
20 نوفمبر 2021

أفادت قناة ليبيا تنتخب السبت بأن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من الشرق مقراً له قدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال صالح في مؤتمر صحفي بعد أن قدم أوراق ترشحه "حضرت اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات فى مدينة بنغازى، وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية".

وأوضح صالح أنه سيركز على المصالحة الوطنية في حال فوزه.

ولا يزال الغموض يحيط بالانتخابات المزمعة في ظل خلافات حول القواعد الدستورية.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية الجمعة إن 23 شخصاً قدموا طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضافت المفوضية في بيان نشرته على صفحتها أن مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس استقبل الخميس المرشحين عثمان عبد الجليل، وعبدالسلام يونس رحيل، وفتحي باشاغا، ومحمد خالد الغويل، ومروان عميش، وعبد الحكيم أكشيم، وإسماعيل الشتيوي.

وأضاف البيان: "فيما استقبل مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح أسامة البرعصي".

وأردف بأنه بترشح هؤلاء "يصبح العدد الكلي لأعداد المترشحين للرئاسة (إلى حد الآن) 23 مرشحاً".

والمرشحون الذين تقدموا للانتخابات الرئاسية قبل الخميس هم محمد أحمد الشريف، ومحمد على المهدي، وأحمد امعتيق، وعلى زيدان، والعارف النايض، ومحمد المزوغي، وعبدالله ناكر، وفتحي بن شتوان، وعبدالحكيم زامونة، وخليفة حفتر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي، وعبد الحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي.

ولفت البيان إلى أن "قبول ملفات المترشحين يُعد قبولاً مبدئياً، وسوف تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية".

ويشترط في المترشح للرئاسة وفق المفوضية ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

وفي سياق متصل ذكرت المفوضية أن عدد المترشحين للانتخابات البرلمانية بلغ حتى الجمعة، في جميع الدوائر الانتخابية 1231 مرشحاً.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري فتحت المفوضية باب الترشح ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عاناه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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