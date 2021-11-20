قال نادي الأسير الفلسطيني السبت إنّ إسرائيل اعتقلت 1149 طفلاً فلسطينياً منذ بداية 2021.

جاء ذلك في بيان للنادي (غير حكومي) بمناسبة يوم الطفل العالمي الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وأوضح النادي في البيان أنّه جرى الإفراج عن أغلب هؤلاء الأطفال، فيما لا يزال 160 منهم يقبعون في 3 سجون هي "عوفر، والدامون، ومجدو".

ولفت البيان إلى أن ثلثي مَن جرى اعتقالهم من الأطفال تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميعهم للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال.

ومنذ عام 2000 اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 19 ألف قاصر فلسطيني أعمارهم دون العاشرة حتى 18 عاماً، حسب نادي الأسير.

ويحتفل العالم السبت (20 نوفمبر/تشرين الثاني) بيوم الطفل العالمي بهدف "تعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين رفاه الأطفال".

وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الأطفال في السجون الإسرائيلية حالياً نحو 160 طفلاً، من بين 4650 معتقلاً فلسطينياً.