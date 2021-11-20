سياسة
3 دقيقة قراءة
بينها منشآت لأرامكو.. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع سعودية بـ14 مُسيّرة
أعلن الحوثيون استهداف مواقع العمق السعودي، بينها منشآت تابعة لآرامكو، فيما شنت قوات التحالف بقيادة السعودية عشرات العمليات ضد أهداف تابعة للجماعة في اليمن.
بينها منشآت لأرامكو.. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع سعودية بـ14 مُسيّرة
لم تعلق قوات التحالف على إعلان الحوثيين استهداف مواقع سعودية حتى الآن.  / Reuters
20 نوفمبر 2021

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، استهداف مواقع سعودية بـ14 طائرة مُسيرة، بينها منشآت تابعة لشركة "أرامكو"، فيما أعلن التحالف تنفيذ عشرات العمليات خلال اليوم ضد أهداف للحوثيين.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان: "رداً على تصعيد العدوان (التحالف) واستمرار جرائمه وحصاره، نفذت قواتُنا المسلحة عملية توازن الردع الثامنة".

وأضاف أن العملية "شملت قصف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية، حيث جرى قصف قاعدة الملك خالد في الرياض بأربع طائرات مُسيرة نوع (صماد 3)".

وأردف: "جرى قصف أهداف عسكرية في مطار الملك عبدالله الدولي بجدة، وقصف مصافي أرامكو جدة بأربع طائرات مُسيرة نوع (صماد 2)".

وتحدث سريع عن "قصف هدف عسكري مهم (لم يحدده) بمطارِ أبها الدولي (جنوب غربي المملكة) بطائرة (صماد 3)، إضافة إلى قصف أهداف عسكرية مختلفةٍ في مناطق أبها وجيزان ونجران بخمس طائرات مسيرة نوع (قاصف 2K)".

وتابع: "بلغ عدد الطائرات المسيرة المشاركة في العملية 14 طائرة مُسيرة".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده حول بيان المتحدث العسكري للحوثيين.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ عشرات العمليات، السبت، ضد أهداف للحوثيين في محافظات مأرب والبيضاء والساحل الغربي باليمن.

وأكد التحالف أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 15 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب وبيضاء، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 عنصراً للجماعة وتدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة للدفاع الجوي، وفق ما أعلنته وكالة أنباء السعودية (واس).

وذكر التحالف أنه نفذ 19 آلية استهداف أخرى في الساحل الغربي بهدف دعم القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً و"حماية المدنيين".

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، على الرغم من الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us