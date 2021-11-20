سياسة
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بشأن الحدود.. لبنان يبلغ وفداً أمريكياً رغبته في استئناف التفاوض مع إسرائيل
أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون وفداً أمريكياً، برغبة بلاده في استئناف التفاوض مع إسرائيل، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
بشأن الحدود.. لبنان يبلغ وفداً أمريكياً رغبته في استئناف التفاوض مع إسرائيل
تبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، حسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة. / AP
20 نوفمبر 2021

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن بلاده تتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً أمريكياً ضم عضوي الكونجرس داريل عيسى ودارين لحود، ورئيس "مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان" السفير اد غبريال، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية وأمريكية، حيث انعقدت منذ ذلك الحين 5 جولات محادثات، آخرها في 4 مايو/أيار الماضي.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، حسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.

وأكد عون التزام لبنان بـ"تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، لافتاً إلى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت لآخر لهذا القرار.

والقرار 1701‎، تبنّاه مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب حرب بين الأخيرة و"حزب الله" استمرت 33 يوماً.

وأبلغ عون الوفد الأمريكي، بأن لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها، من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

بدورهما، نقل داريل عيسى ودارين لحود إلى عون اهتمام الكونجرس الأمريكي بالوضع في لبنان، والحرص على الاستمرار في تقديم المساعدات للمؤسسات اللبنانية المدنية منها والعسكرية، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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