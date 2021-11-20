سياسة
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بيلاروسيا تتهم دولاً أوروبية بممارسة العنف ضد لاجئين لمنعهم دخول أراضيها
لجنة الحدود في الحكومة البيلاروسية، تتهم قوات الأمن في بولندا وليتوانيا ولاتفيا، بممارسة العنف ضد اللاجئين في محاولة لإعادتهم إلى حدودها. ووفق بيان اللجنة فإن مجموعات من اللاجئين، بينهم نساء وأطفال، تعيش ظروفاً صعبة على أراضي الدول المجاورة.
بيلاروسيا تتهم دولاً أوروبية بممارسة العنف ضد لاجئين لمنعهم دخول أراضيها
منذ أسابيع تمنع بولندا مئات المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا من دخول أراضيها / Reuters
20 نوفمبر 2021

اتهمت لجنة الحدود في الحكومة البيلاروسية، السبت، قوات الأمن في بولندا وليتوانيا ولاتفيا، بممارسة العنف ضد اللاجئين في محاولة لإعادتهم إلى حدودها.

وأفادت اللجنة، في بيان، أن حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي تشهد توتراً في الفترة الحالية.

وأوضح البيان أن قوات الأمن في بولندا وليتوانيا ولاتفيا مارست العنف ضد اللاجئين الساعين للهجرة من حدود بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي، بغرض إجبارهم على العودة إلى الأراضي التابعة لمينسك.

وأشار إلى أن هناك مجموعات من اللاجئين، بينهم نساء وأطفال، تعيش ظروفاً صعبة على أراضي الدول المجاورة قرب الحدود البيلاروسية.

وأضاف أن "كل أولئك الأشخاص (اللاجئين العالقين على الحدود) لا يرون بيلاروسيا دولة للبقاء لفترة أطول".

وتابع: "هم يرفضون دخول بيلاروسيا طواعية، ويخططون للذهاب إلى أوروبا للحصول على وضع لاجئ".

ومنذ أسابيع تمنع بولندا مئات المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا من دخول أراضيها بطرق "غير نظامية"، ما أدى إلى بقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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