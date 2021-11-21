أكدت وزارة الخارجية التركية السبت أنّ محاولات اليونان لإنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش بشأن تصريحات أدلى بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس حول تركيا الجمعة.

وقال البيان إنّ "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".

وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور وتفضيلها التوتر على التعاون ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".

وأردف: "أثناء الحديث عن الحوار ندعو اليونان التي تُدلي بتصريحات معادية واستفزازية عن تركيا كل يوم للحكمة والصدق والإخلاص".