سياسة
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أنقرة: محاولات اليونان إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا لا طائل منها
أكدت وزارة الخارجية التركية أنّ محاولات اليونان لإنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها. وأضافت أنّ "اليونان غير قادرة على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".
أنقرة: محاولات اليونان إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا لا طائل منها
الخارجية التركية: اليونان غير قادرة على استيعاب دور تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر / AA
21 نوفمبر 2021

أكدت وزارة الخارجية التركية السبت أنّ محاولات اليونان لإنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش بشأن تصريحات أدلى بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس حول تركيا الجمعة.

وقال البيان إنّ "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".

وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور وتفضيلها التوتر على التعاون ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".

وأردف: "أثناء الحديث عن الحوار ندعو اليونان التي تُدلي بتصريحات معادية واستفزازية عن تركيا كل يوم للحكمة والصدق والإخلاص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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