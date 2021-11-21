قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة السبت إن البلاد تخطط لبناء أول "مدينة بتكوين" في العالم من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات بتكوين ليزيد من رهان البلد الواقع بأمريكا الوسطى على العملة المشفرة.

وخلال حديثه في فاعلية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لبتكوين في السلفادور قال بوكيلة إن المدينة المخطط لها شرقي البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وقال بوكيلة أمام حشد في الفاعلية: "سنبدأ التمويل في 2022 وستكون السندات متاحة في نفس العام".

ولد ى حديثه بجانب بوكيلة قال سامسون ماو كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك ستريم إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة ببتكوين لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.

وفي سبتمبر/أيلول صارت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى بتكوين باعتبارها عملة قانونية.