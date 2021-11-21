سياسة
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استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي في تبادل إطلاق نار بالقدس المحتلة
أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار نفّذها فلسطيني بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ووُجِد فلسطينيان في موقع الهجوم حيث استشهد أحدهما وانسحب الآخر من المكان.
استشهاد فلسطيني ومقتل إسرائيلي في تبادل إطلاق نار بالقدس المحتلة
الشرطة الإسرائيلية: نفّذ فلسطيني مسلّح بسلاح من نوع "كارلو" عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس / AFP
21 نوفمبر 2021

استشهد فلسطيني وقتل شرطي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح الأحد جراء إطلاق نار بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، حسب إعلام عبري.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "نحو الساعة 9:00 صباح اليوم (7:00 ت.غ) نفّذ فلسطيني مسلّح بسلاح من نوع كارلو عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس".

وأضافت: "أسفر إطلاق النار عن إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة (حسب مصادر طبية) ونُقلا للعلاج في المستشفى، وإصابة شرطيين آخرين بجروح طفيفة"، مشيرة إلى أنها قتلت المهاجم.

إلا أنّ قناة "كان" الإسرائيلية أفادت لاحقاً بمقتل أحد الإسرائيليين متأثراً بجراحه في الهجوم الذي وقع عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أنّ الشرطة الإسرائيلية تشتبه في وصول فلسطينيّيْن اثنين إلى مكان الحادث، أحدهما أطلق النار و"حُيّد" في الحال، فيما فرّ الآخر من المكان.

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنّ أحد الفلسطينيّيْن أطلق النار على موقع لشرطة حرس الحدود من بندقية "كارلو" محلية الصنع بينما حاول الآخر طعنهم.

وأضافت: "أطلق المقاتلون النار عليهما (الفلسطينيين)، وأصيب أحدهم و قُتل، وهرب الآخر الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، وتُجرى عمليات تمشيط لتحديد مكانه".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت في وقت سابق إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب شاب قرب باب السلسلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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