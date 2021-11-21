أعلنت "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية خاصة الأحد أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني، إلا أنّ فريقها للأمن السيبراني أحبط الهجوم، وجميع رحلاتها تسير وفقاً للجدول المطروح.

وقالت المجموعة في بيان إنّ "نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرَّض لهجوم جديد".

وأضافت: "كل رحلات ماهان أُبقي وفقاً للجدول الزمني".

ونقلت وكالة "تسنيم" المحلية عن قسم العلاقات العامة في الشركة قوله إنه "لمكانة ماهان في قطاع الطيران بالبلاد، فقد نُفّذت هذه الهجمات ضد الشركة مرات عديدة وفي أوقات مختلفة، في محاولة لإلحاق الضرر بأدائها".

وقال أمير حسين زولانفاري الناطق باسم الشركة للتليفزيون الحكومي: "فريق أمن تكنولوجيا المعلومات لدينا يحبط الهجوم السيبراني".

و"ماهان إير" التي أُسّست قبل 30 عاماً هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة "إيران إير" التابعة للدولة.

وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران منذ عام 2011.

وبالإضافة إلى الخطوط الداخلية تسيِّر رحلات إلى أوروبا وآسيا.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول شَل هجوم إلكتروني نظام توزيع الوقود في إيران أسبوعاً، ما أدى إلى تحرك أعلى السلطات الإيرانية وتسبب في اختناقات مرورية في المدن الرئيسية لطهران وطوابير طويلة أمام محطات الوقود.