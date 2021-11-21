أعلنت شركة "توركسات" للأقمار الصناعية التركية استلامها القمر "توركسات 5B" بعد اكتمال عمليات تصنيعه واختباره في منشآت "إيرباص" للدفاع والفضاء بفرنسا.

وذكرت الشركة في بيان الأحد أنّ مراسم تسليم القمر الصناعي جرت في منشآت إيرباص بحضور نائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح صايان والمدير العام لتوركسات حسن حسين أرتوك.

وأشار إلى أن من المخطط إطلاق توركسات 5 بي (Türksat 5B) إلى الفضاء في ديسمبر/كانون الأول المقبل، من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، بواسطة صاروخ فالكون 9 لشركة سبيس إكس.

وأكد بدء التحضيرات لنقل القمر الصناعي إلى الولايات المتحدة بعد استلامه.

وسيعمل القمر الصناعي توركسات 5B، نسخة احتياطية للقمرين الصناعيين التركيين (3A) و(4A)، الموجودين في الخدمة حالياً.

كما يؤسس القمر الصناعي البنية التحتية للاتصالات، مستخدماً تقنية (53 Gbps) ذات القدرات العالية في مجال الاتصالات ونقل البيانات.

ويشمل نطاق تغطيته تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وبحر إيجة، وجزءاً كبيراً من البحر المتوسط.