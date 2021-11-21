سياسة
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هل تعتمد موريتانيا العربية لغةً لتدريس المواد العلمية بدلاً من الفرنسية؟
قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، إن اعتماد اللغة العربية يأتي لتعزيز مكانتها في موريتانيا، بعدما أوصى خبراء باعتمادها كلغة التدريس في المواد العلمية بدلاً من الفرنسية.
هل تعتمد موريتانيا العربية لغةً لتدريس المواد العلمية بدلاً من الفرنسية؟
توصية اعتماد اللغة العربية تأتي لتعزيز مكانتها في موريتانيا
21 نوفمبر 2021

أوصى خبراء في مجال التعليم بموريتانيا باعتماد العربية لغة التدريس في المواد العلمية بدلاً من الفرنسية في البلاد.

جاء ذلك ضمن توصيات التقرير الختامي لمؤتمر اللجنة الفنية المشرفة على إصلاح التعليم، الذي انعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوصى المشاركون في اللجنة الفنية، وفق توصيات التقرير الختامي للمؤتمر، بأن "تكون اللغة العربية بديلة للفرنسية المعتمدة منذ عام 1999 لتدريس المواد العلمية".

كما دعا الخبراء التربويون إلى "إنشاء هيئة مكلفة بمهمة تجريب تعليم اللغات المحلية الأخرى مثل (البولارية) و(الصنوكية) و(الولفية) تمهيداً لتعميمها".

بدوره، قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، محمد ماء العينين ولد أييه، خلال كلمة في المؤتمر ذاته، إن توصية اعتماد اللغة العربية تأتي لتعزيز مكانتها في موريتانيا.

ومساء السبت، اختتمت جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي بالعاصمة نواكشوط، بمشاركة ما يزيد عن 500 من خبراء التعليم وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، شهدت موريتانيا جدلاً واسعاً بشأن سيطرة اللغة الفرنسية على المناهج التربوية في البلاد.

ومنذ استقلال موريتانيا عن فرنسا في عام 1960، لا تزال اللغة الفرنسية تسيطر على المناهج التعليمية، رغم إقرار الدستور باعتبار العربية اللغة الرسمية للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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