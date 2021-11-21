قالت الرئاسة الروسية، الأحد، إن "أوكرانيا تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها الخاصة، تحت ستار مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في برنامج تلفزيوني يبث على قناة "روسيا 1"، إن "أوكرانيا، على الأرجح، تسعى لمحاولة أخرى لبدء حل عسكري لمشكلتها الخاصة، وبالتالي خلق كارثة جديدة لنفسها، و لأوروبا بأكملها".

وأضاف بيسكوف: "هذا ما تسعى إليه أوكرانيا تحت ستار تدريبات الناتو، حيث نرصد سفن الناتو في البحر الأسود، بالإضافة إلى انتشار متزايد لجنود أمريكيين وبريطانيين في المنطقة"، وحذر من أن "استمرار ذلك سيكون له عواقب وخيمة".

كما اتهم الكرملين الغرب، الأحد، بإثارة التوتر على نحو مصطنع حول أوكرانيا بتصريحات متكررة توحي بأن روسيا تستعد لشن هجوم على جارتها، وطلب من واشنطن وحلفائها وقف التعزيزات العسكرية في الجوار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إن بلاده وشركاءها في أوروبا لديهم مخاوف حقيقية بشأن الأنشطة الروسية على الحدود الأوكرانية، بعد أن قالت أوكرانيا إنها تخشى أن تكون روسيا تستعد لهجوم.

ويدلي مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا بتصريحات مماثلة منذ ما يقرب من أسبوعين، في إشارة إلى ما يقولون إنه تحركات غير عادية للقوات الروسية على مقربة من أوكرانيا.

ورفضت موسكو مثل هذه التوقعات ووصفتها بأنها تحريضية، واشتكت مما تقول إنه زيادة لنشاط حلف شمال الأطلسي في المنطقة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات من المقرر بثها في وقت لاحق الأحد، على التلفزيون الحكومي إن "استفزازاً" في المنطقة لا يمكن استبعاده نظراً لكل هذه التصريحات الأمريكية.

وأضاف "هذه الهستيريا يجري إطلاقها بشكل مصطنع. نحن متهمون بنوع من النشاط العسكري غير العادي على أراضينا من قبل الذين جلبوا قواتهم المسلحة من جميع أنحاء المحيط، أي الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال بيسكوف "هذ ا ليس منطقياً أو مهذباً حقاً"، وأشار إلى أن أوكرانيا تبحث على الأرجح عن طريقة لحل مشكلاتها باستخدام القوة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة روسيا حشدها العسكري بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".