سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | مواجهات مع الشرطة في تظاهرة ضد تدابير مكافحة كورونا في بلجيكا
اندلعت مواجهات في العاصمة البلجيكية بروكسل، بين الشرطة وآلاف المتظاهرين الرافضين للتدابير الجديدة التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. ووفقاً للشرطة، شارك نحو 35 ألف متظاهر في المسيرة التي تجمعت قرب الحيّ الأوروبي ومقرّ الحكومة في بروكسل.
شاهد | مواجهات مع الشرطة في تظاهرة ضد تدابير مكافحة كورونا في بلجيكا
الشرطة قالت إن نحو 35 ألف شخص شاركوا في التظاهرة  / Reuters
21 نوفمبر 2021

اندلعت مواجهات الأحد، أثناء تظاهرة مناهضة للتدابير الجديدة الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في بروكسل، حيث شارك حسب الشرطة، عشرات آلاف الأشخاص في التجمّع.

وأفاد مصوّر في وكالة الأنباء الفرنسية أن المسيرة بدأت بشكل سلميّ لكن الشرطة استخدمت في وقت لاحق خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع للتصدي لمجموعة كانت ترمي مقذوفات.

وأثناء المواجهات، كان عدد من المتظاهرين يغطون وجوههم ويحملون الأعلام القومية الفلمنكية.

ودارت هذه المواجهة مع قوات مكافحة الشغب قرب الحيّ الأوروبي ومقرّ الحكومة في بروكسل.

وحسب الشرطة، شارك نحو 35 ألف متظاهر في المسيرة المناهضة للتدابير الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأربعاء والرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونُظّمت التظاهرة تحت شعار "معاً من أجل الحرية" وندّدت بشكل خاص بمنع غير الملقّحين من الدخول إلى أماكن مثل المطاعم والحانات.

وتعتزم بلجيكا التي أعلنت الأربعاء، تعميم وضع الكمامة، فرض إلزامية العمل من المنزل للوظائف التي تسمح بذلك بهدف الحدّ من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالوباء في البلاد.

وأحصت بلجيكا نحو 10300 إصابة جديدة يومياً هذا الأسبوع وتشهد بذلك وتيرة تفشّ لم تسجّلها منذ عام.

وتسجّل البلاد حالات استشفاء لمصابين بكورونا لم تسجّلها منذ مايو/أيار (أكثر من ألف حالة، بينهم أكثر من 25% في وحدات العناية المركزة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us