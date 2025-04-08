ونشر أدرعي عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، 3 صور من الجولة، ظهرت في إحداها لافتة تشير إلى مدينة القنيطرة السورية، الواقعة ضمن الجولان المحتل.

وقال في تغريدته: "جولة في الجنوب السوري، حيث تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية"، مدعياً أن وجود جيش الاحتلال في هذه المنطقة يأتي بهدف "منع التهديدات المحتملة وضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد تعبيره.

وزعم أدرعي أن الانتشار الإسرائيلي يعزز القدرة على "الاستجابة السريعة لأي سيناريو أمني قد ينشأ نتيجة الأوضاع الداخلية في سوريا"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا نية للتدخل في الشؤون السورية الداخلية"، لكنه شدد على أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي تهديد أمني".

تأتي هذه الجولة في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته العسكرية داخل الأراضي السورية، إذ شنّ مساء الأربعاء الماضي، غارات جوية على محافظة درعا جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين، كما استهدفت مناطق في ريفي دمشق، وحماة، وحمص.

وفي بيان رسمي غداة الغارات الإسرائيلية، أدانت وزارة الخارجية السورية تلك الهجمات، مؤكدة أن طيران الاحتلال نفّذ خلال 30 دقيقة غارات على 5 مناطق متفرقة، وأدى ذلك إلى تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري.

وشددت دمشق على أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تقويض جهود التعافي بعد سنوات الحرب، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن الأخيرة بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

وإضافة إلى احتلالها أراضٍ سورية، تحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين ولبنان، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.