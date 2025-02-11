الحرب على غزة
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ترمب يهدّد بقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضا استقبال فلسطينيي غزة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين، بقطع المساعدات عن كل من مصر والأردن إذا رفضا استقبال فلسطينيي غزة، الذين اقترح في وقت سابق ترحيلهم من القطاع.
ترمب يهدّد بقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضا استقبال فلسطينيي غزة
ترمب خلال توقيع سلسلة أوامر تنفيذية بالبيت الأبيض / صورة: AFP (AFP)
11 فبراير 2025

وخلال توقيعه سلسلة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض، سُئل ترمب عمّا إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن ومصر إذا رفضا استقبال الفلسطينيين فأجاب: "إذا لم يوافقوا، فمن الممكن أن أقطعها".

وتأتي تصريحات ترمب عشية لقاء مرتقب في البيت الأبيض مع العاهل الأردني الذي سبق أن أكد رفض بلاده "أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، وتمسكها بـ"ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم".

كما جددت مصر أمس الاثنين، عقب لقاء بين وزير خارجيتها بدر عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، تمسكها "بموقفها الرافض للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال".

لكن الرئيس الأمريكي، قال لاحقاً في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترمب، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى، من أجل "تطويرها عقاريا".

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