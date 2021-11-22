أطلقت السلطات السعودية خدمة إلكترونية تعنى بتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والصلاة في حجر إسماعيل، وذلك من خلال تطبيقات إلكترونية المعتمدة لأول مرة بعد رفع تدابير جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر قولها إن القرار "جاء تفعيلاً للأمر السامي باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وتعزيزاً للتطبيقات الذكية بالحرمين الشريفين وتسخير أحدث تطبيقاتها خدمة لضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين".

فيما أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبد الله البسامي في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية بأنه سيجري تخصيص الدور الأول في المسجد الحرام لأداء الطواف لغير المعتمرين، وستضاف أيقونة "طواف" في تطبيقَي "اعتمرنا" و"توكلنا".

وقال البسامي إن "الطواف لغير المعتمرين سيتاح في غير أوقات الصلوات في الفترتين الصباحية والمسائية، من الساعة الـ6:00 صباحاً حتى الـ10:00 صباحاً، وكذلك من الـ12:00 مساء حتى الـ3:00 عصراً".

وأوضح أن بين الجهات كافة تعاوناً مع وزارة الحج والعمرة لتفعيل أيقونة "طواف" في تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا"، إذ ستكون متاحة نهاية الأسبوع تزامناً مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأعلنت السعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجدين الحرام والنبوي، ضمن إجراءات لتخفيف قيود فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا.