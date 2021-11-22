سياسة
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في اشتباكات مباشرة مع قوات أمريكية.. مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 9 من عناصره في اشتباكات مباشرة مع القوات الأمريكية في مياه الخليج.
في اشتباكات مباشرة مع قوات أمريكية.. مقتل 9 من الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 9 من عناصره في اشتباكات مع قوات أمريكية في الخليج - أرشيفية / Reuters
22 نوفمبر 2021

أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين مقتل 9 من عناصره في اشتباكات مباشرة مع القوات الأمريكية في مياه الخليج.

ونقلت وكالة "مهر" الإخبارية الإيرانية عن قائد قوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري قوله إنّ اشتباكات مباشرة اندلعت مع القوات الأمريكية في الخليج، من دون تحديد توقيتها.

وأوضح تنغسيري أنّ الاشتباكات أسفرت عن مقتل 9 عناصر من الحرس الثوري، من دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "حدثت العديد من الاشتباكات المباشرة بين القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات الأمريكية".

وتابع قائد القوات البحرية: "وجهنا 9 ضربات مقابل شهدائنا الذين سقطوا"، من دون ذكر المواقع التي استهدفتها تلك الضربات أو أوقاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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