وقّعت قطر وسلطنة عُمان الاثنين اتفاقات تعاون مشتركة في مجالات الاستثمارات المتبادلة والمالية والضرائب والمواني والسياحة إلى جانب التعاون العسكري، ضمن جهود متزايدة تخوضها السلطنة لتنويع اقتصادها.

ويأتي ذلك خلال زيارة يجريها السلطان العُماني إلى الدوحة تستمرّ يومين.

وأورد الديوان الأميري القطري بياناً قال فيه إنّ أمير قطر تميم بن حمد وسلطان عُمان هيثم بن طارق شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتَي البلدين في العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب بيان الديوان شمل التوقيع اتفاقية حول التعاون العسكري تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

كما وقّع الجانبان "اتفاقية بشأن تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية".

فيما وُقِّعت "اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) وجهاز عُمان للاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق"، واتفاقية أخرى بمجال النقل البحري والمواني.

وخلال العام الجاري وقَّعَت مسقط رُزمة اتفاقيات تعاون واستثمار مع دول خليجية أخرى مثل السعودية والإمارات، في محاولة منها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية الاستثمار.