سياسة
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"مصدرها إيران".. البحرين تعلن ضبط خليّة "إرهابية" بحوزتها أسلحة ومتفجّرات
أعلن جهاز المباحث والأدلة الجنائية في البحرين، ضبط خليّة "إرهابية" بحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها "إيران"، كانت تُخطط لعمليات تستهدف الأمن والسّلم الأهلي.
"مصدرها إيران".. البحرين تعلن ضبط خليّة "إرهابية" بحوزتها أسلحة ومتفجّرات
السلطات البحرينية: تلك العناصر مرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران / Others
22 نوفمبر 2021

أعلنت السلطات البحرينية، الاثنين، القبض على خليّة "إرهابية" بحوزتها أسلحة ومتفجرات "مصدرها إيران"، كانت تُخطط لعمليات من شأنها زعزعة الأمن في البلاد.

وذكر جهاز المباحث والأدلة الجنائية في البحرين، أنه ألقى القبض على "عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسّلم الأهلي"، وفق وكالة الأنباء المحلية.

وأوضح الجهاز أنه ضبط أسلحة ومتفجرات مع الخلية "مصدرها إيران"، مضيفاً أنّ "تلك العناصر مرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران"، حسب المصدر ذاته.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعقيب رسمي حتى الآن، لكنّ طهران سبق أن نفت اتهامات مماثلة صدرت عن المنامة.

وقطعت البحرين علاقاتها مع إيران منذ مطلع عام 2016، وعادة ما تتهمها بدعم المعارضة ذات الغالبية الشيعية في المملكة.

وقُطعت العلاقات الدبلوماسية على خلفية هجوم متظاهرين إيرانيين على السفارة السعودية في طهران، وهي الحادثة نفسها التي أدت إلى قطع العلاقات بين طهران والرياض أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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