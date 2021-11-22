سياسة
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"الفوز القاتل".. وفاة مشجّع تركي بنوبة قلبية إثر فوز فريقه
توفي مشجّع لفريق فنرباهجة التركي، متأثراً بنوبة قلبية إثر انفعاله بفوز فريقه ضدّ غريمه غلَطة سراي، في الوقت بدل الضائع.
"الفوز القاتل".. وفاة مشجّع تركي بنوبة قلبية إثر فوز فريقه
المشجع أحمد أويسال (60 عاماً)، ابتهج بهدف فريقه الثاني قبل أن يسقط أرضاً ويُنقل إلى المستشفى ثم يفارق الحياة / AA
22 نوفمبر 2021

توفي مشجع لفريق فنرباهجةالتركي، الأحد، متأثراً بنوبة قلبية أصابته جراء تسجيل فريقه هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ضد غريمه غلطَة سراي، في ديربي إسطنبول، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التركية (DHA).

وبعد أن تأخّر بهدف دون رد، عادل الألماني مسعود أوزيل لفنرباهجةفي الدقيقة 31، قبل أن يحسم لاعب الوسط البرتغالي ميغيل كريسبو الفوز للضيوف، في الدقيقة 94 بتسديدة من داخل المنطقة.

وفي مكان آخر، كان أحمد أويسال البالغ من العمر 60 عاماً يجلس في المقهى الذي يُديره أحد أقاربه في ألاشير، وهي بلدة غرب البلاد تبعد نحو مئة كيلومتر عن إزمير.

وبحسب الوكالة، فإنّ المشجع "المتعصّب لفنرباهجة"، ابتهج بالهدف الثاني لفريقه قبل أن يسقط أرضاً، ونُقل سريعاً إلى المستشفى، إلا أنه تُوفّي رغم تدخل الأطباء.

وقال قريبه إرسان أويسال: "عندما سجّل فنرباهجة، الفريق الذي كان يحبّه كثيراً، هدفاً في الوقت بدل الضائع، سقط عمّي على الأرض، لم يستطع تحمّل هذه الإثارة"، وفق حديثه للوكالة التركية.

ويحتلّ فنرباهجة الذي حقق فوزه الأول في الدوري منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، على بعُد سبع نقاط من طرابزون سبور المتصدّر.

أما غلَطة سراي فيحتلّ المركز الثامن (21) أمام بشيكطاش التاسع (20) ثالث أكبر أندية إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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