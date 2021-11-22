انتقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، ممارسات اليونان التي وصفها بـ"الاستفزازية والعدائية".

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع قادة الجيش التركي.

وأضاف الوزير التركي أنّ بلاده، لا تتبنى مواقف عدائية على الإطلاق في شرقي المتوسط وبحر إيجة، بل تدافع عن حقوقها هناك.

وأوضح أنه مقابل مواقف تركيا "المنطقية والمعقولة"، تقوم اليونان بممارسات "استفزازية وعدائية" تزيد من التوتر في المنطقة.

وشدد أقار على أنّ الحقائق التاريخية والتطورات الراهنة، تُظهر أنّ اليونان هي التي تتبنى سياسات توسعية وعدائية.