سياسة
2 دقيقة قراءة
غالبيتهم من النساء.. ارتفاع حالات العنف الأسري بنسبة 10% في فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، ارتفاع معدلات العنف الأسري بنسبة 10 في المئة العام الماضي، لتصل إلى 159 ألفاً و400 ضحية، غالبيتهم من النساء.
غالبيتهم من النساء.. ارتفاع حالات العنف الأسري بنسبة 10% في فرنسا
نساء يحملن أسماء أخريات قُتلن على أيدي شركائهن، خلال تظاهرة احتجاجاً على العنف ضدّ المرأة في فرنسا / AP
22 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، تسجيل زيادة بنسبة 10 في المئة في العنف الأسري العام الماضي، وصلت إلى 159 ألفاً و400 ضحية.

وتصل نسبة الضحايا من النساء إلى نحو 87 في المئة، أي 139 ألفاً و200 امرأة، وهي نسبة ثابتة مقارنةً بعام 2019، دون احتساب جرائم القتل.

وعام 2020، قُتلت 102 امرأة على يد الزوج الحالي أو السابق، مقارنةً بـ146 عام 2019.

وتقدّم نحو 5500 شخص (أكثر بقليل من 3% من الضحايا)، أغلبيتهم من النساء، بشكاوى اغتصاب أو اعتداء جنسي من طرف الأزواج.

وازداد العنف الأسري بنسبة 10في المئة خلال فترة الإغلاق العام الأولى في ربيع 2020، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ ارتكاب الوقائع، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.

إلا أنّه انخفض بنسبة 13في المئة خلال فترة الإغلاق الثانية، رغم أنّ هذه الأرقام ليست نهائية بحسب الوزارة "لأنها تُحصي فقط الوقائع التي حدثت خلال فترات الإغلاق وأُبلغت الشرطة عنها مطلع يناير/كانون الثاني 2021 على أبعد تقدير".

كما أظهرت استقصاءات أجراها المعهد الوطني للإحصاء، أنّ 295 ألف شخص بينهم 213 ألف امرأة وقعوا ضحايا للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي أو السابق بين 2011 و2018.

لكنّ 27 في المئة فقط من الضحايا ذهبوا إلى مركز الشرطة، فيما قدّم 18في المئة شكاوى، بين 2011 و2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us