أعلن الأردن، الاثنين، توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل، للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

جاء ذلك، وفق بيان لوزارة المياه والريّ الأردنية، تلقّت الأناضول نسخة منه.

وبحسب البيان، فإنّ "إعلان النوايا" الذي وُقّع يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعّب من المياه سنوياً".

في المقابل، أورد الحساب الرسمي للقنصلية الإسرائيلية في الإمارات، أنّ البُلدان الشريكة وقّعت اتفاقية لمقايضة الطاقة بالمياه، خلال حفل أُقيم في جناح الإمارات بـ"معرض إكسبو دبي".

ونشرت القنصلية صورة ظهرت فيها وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار، ووزير المياه الأردني محمد النجار، والموفد الإماراتي لقضايا المناخ سلطان الجابر، بحضور المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري.

ومنتصف الشهر الماضي، وقّع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء المملكة 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثّل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

ويُصنّف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.

وأوضح البيان الأردني اليوم، أنّ توقيع الإعلان "ليس اتفاقاً، لا من الناحية الفنية ولا القانونية، وأن المشروع لن يُنفّذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنوياً".