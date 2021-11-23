سياسة
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أردوغان: سنخرج منتصرين من حرب "الاستقلال الاقتصادي"
أوضح الرئيس التركي أنّ زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصّرف لا تؤثّر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مبيناً أن القدرة التنافسية في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة.
أردوغان: سنخرج منتصرين من حرب "الاستقلال الاقتصادي"
أردوغان: سنخرج منتصرين من حرب "الاستقلال الاقتصادي" / AA
23 نوفمبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستخرج منتصرة من حرب "الاستقلال الاقتصادي" التي تخوضها في الفترة الحالية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في باقي المجالات".

وأوضح الرئيس التركي أن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مبيناً أنّ القدرة التنافسية في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة.

وأضاف أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أُتيحت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها العالم.

وتابع قائلاً: "مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير، وسنواصل سياستنا المتمثلة في حماية موظفينا من الزيادات في الأسعار بالحد الأدنى للأجور".

وشدد الرئيس التركي على اختيار المواجهة قائلاً: "إما أن نتخلى عن الاستثمار والإنتاج والنمو والتوظيف من خلال الحفاظ على التفاهم الذي سيطر على بلدنا لفترة طويلة، أو سنخاطر بمواجهة تاريخية من خلال الاستمرار في أولوياتنا الخاصة. نحن كالعادة، اخترنا المواجهة".

وأردف: "لن نسمح للانتهازيين الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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