سياسة
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ما حقيقة ظهور وزير الخارجية العراقي على قناة إسرائيلية؟
كشف مصدر عراقي مطلع، لموقع "روسيا اليوم"، حقيقة ظهور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على قناة "24" الإسرائيلية، بعد الجدل الواسع الذي أثاره بثّ المقابلة.
ما حقيقة ظهور وزير الخارجية العراقي على قناة إسرائيلية؟
مصدر عراقي مطلع: موقف العراق ووزير الخارجية الرافض للتطبيع مع إسرائيل واضح جداً / AFP
22 نوفمبر 2021

كشف مصدر عراقي مطلع، الاثنين، أنّ صحفيّيْن إسرائيليّيْن انتحلا صفة وسيلة إعلام فرنسية، وأجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

جاء ذلك في حديث لموقع "روسيا اليوم"، بعدما أثار ظهور الوزير العراقي على قناة "24" الإسرائيلية، جدلاً واسعاً.

وأوضح المصدر أنّ "المقابلة التي بثّتها قناة 24 الإسرائيلية مع وزير الخارجية العراقي، كانت في الحقيقة مع قناة أخرى وفق صحفيين قدّموا أنفسهما كعاملين لدى قناة فرانس 24"، وفق حديثه لـ"روسيا اليوم".

ولفت المصدر إلى أنّ "موقف العراق ووزير الخارجية الرافض للتطبيع مع إسرائيل واضح جداً"، مشدداً على أنه لو اتضح له أن هذه المقابلة ستبثّها قناة إسرائيلية، لرفض الوزير العراقي ذلك فوراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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