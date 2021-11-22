سياسة
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بايدن سيعلن بدء استخدام النّفط من الاحتياطي الاستراتيجي .. ماذا يعني ذلك؟
قالت وسائل إعلام أمريكية، إنّ الرئيس جو بايدن سيعلن الثلاثاء سحب أكثر من 35 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
بايدن سيعلن بدء استخدام النّفط من الاحتياطي الاستراتيجي .. ماذا يعني ذلك؟
بايدن سيعلن بدء استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي / AA
22 نوفمبر 2021

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، بأن الرئيس جو بايدن سيعلن الثلاثاء سحب أكثر من 35 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

ونقلت وكالة بلومبيرغ المحلية عن مصادر قالت إنها مطّلعة، أنّ الرئيس جو بايدن يستعدّ لإعلان بدء استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، يوم الثلاثاء.

وأوضحت أنّ هذا الإعلان سيكون "بالتنسيق مع العديد من الدول الأخرى" المستهلكة للنفط كالهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال أحد المسؤولين لبلومبيرغ إنّ "الوضع لا يزال في حالة تغيّر مستمر وقد تتغيّر الخطط، لكن الولايات المتحدة تدرس سحب أكثر من 35 مليون برميل بمرور الوقت".

ولفتت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة من كبار مستهلكي النفط هي "لترويض الأسعار بعد أن رفضت دول أوبك+ الدعوات الأمريكية لزيادة الإنتاج بشكل كبير".

وذكرت أنّ الصين ستعمل على السحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية بعد أيام من دعوة الولايات المتحدة بعض كبار مستهلكي النفط، ومنها الصين والهند واليابان، دراسة استخدام احتياطاتها من الخام في مسعى منسّق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة بدأت تكوين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي عام 1975 بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

كما لجأ بعض رؤساء الولايات المتحدة إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطّل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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